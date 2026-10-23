В Алматы временно ограничат движение на некоторых улицах

Фото: акимат Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ, вводятся временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана и улицы Момышулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат



Так, с 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение будет ограничено на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Тузова.



Кроме того, с 22:00 до 10:00 с 24 по 29 октября движение будет ограничено на участках улицы Момышулы южнее улицы Монке би и на перекрестке с проспектом Рыскулова.



На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, в акимате просят заранее планировать свой маршрут.