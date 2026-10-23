В Алматы временно ограничат движение на некоторых улицах

Автодороги

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки

Фото: акимат Алматы

В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ, вводятся временные ограничения движения на участках проспекта Абылай хана и улицы Момышулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Так, с 08:00 24 октября до 20:00 26 октября движение будет ограничено на участке проспекта Абылай хана от проспекта Райымбека до улицы Тузова.

Кроме того, с 22:00 до 10:00 с 24 по 29 октября движение будет ограничено на участках улицы Момышулы южнее улицы Монке би и на перекрестке с проспектом Рыскулова.

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, в акимате просят заранее планировать свой маршрут.

 

#Алматы #дорога #закрытие

Популярное

Все
Синергия науки и бизнеса
Будущее зависит от каждого из нас
И согреют, и украсят
Из мастерской – на мировую витрину
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Дом, где рождается творчество
Спорт для всех
Лучшие практики для профессионального роста
Ученый продвигает идею «Таза Қазақстан»
Песенная эстафета
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Накануне Дня Республики Президент наградил граждан, внесших личный вклад в развитие страны
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Плавильщику Доспанову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Обычный смартфон. Необыкновенная степь
Американский след в Баянаульских горах
Эпоха ИИ: тенденции и перспективы
Под Балхашем пресекли нелегальную добычу железной и марганцевой руд
Жаслан Мадиев: Главный результат цифровизации – рост экономики и повышение качества жизни
Когда дружба – первый помощник
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Обеспечить безопасность информационного пространства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
С улыбкой по миру
Завтра День работников лесного хозяйства
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Дорогу Медеу – Шымбулак временно закроют
Автодорожную отрасль ждут реформы: создана правительственна…
Среднюю скорость начнут фиксировать еще на четырех трассах …
Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]