В Алматы была выражена поддержка поправкам, вносимым в Конституцию

Конституционная реформа
319
Айман Аманжолова
корреспондент

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби прошли академические слушания, посвященные обсуждению проекта новой Конституции. В работе мероприятия приняли участие депутаты Мажилиса РК: Унзила Шапак, Ермурат Бапи, Ерлан Саиров, судьи, представители государственных органов, члены академического сообщества, ведущие юристы-ученые, а также опытные адвокаты и эксперты в области конституционного права, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КазНУ имени аль-Фараби

Круглый стол открыл декан юридического факультета КазНУ Уалихан Ахатов, отметив, что содержательная и идейная основа нового проекта Конституции ясно отражена в преамбуле.  

«Обновленная преамбула – это не формальное введение, а духовно-идеологический фундамент государства, ценностная ориентация, объединяющая весь текст Конституции. Именно в этом разделе отражены историческая память государства, стремление к общественному согласию и стратегический вектор будущего развития», – подчеркнул Уалихан Ахатов.

На академических слушаниях обсуждались вопросы укрепления конституционных основ государственной власти, расширения гарантий прав и свобод человека, а также усиления роли правовых институтов в современных социально-политических условиях. 

На заседании депутат Унзила Шапак отметила, что изменения в Конституции направлены на усиление защиты прав и свобод граждан, а также на дальнейшее совершенствование системы государственного управления.

«Проект новой Конституции, начиная с его публикации в средствах массовой информации, широко обсуждается в обществе. Уже сейчас Конституционная комиссия рассматривает поступившие предложения и проводит всесторонний анализ. Поэтому в проект еще будут внесены дополнения и изменения. В этом контексте проведение академических слушаний совместно с университетскими учёными-экспертами является особенно важным», – сказала депутат.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи в своем выступлении отметил, что обсуждение проекта новой Конституции является особенно важным этапом для общества. 

«Конституция – это не только правовой каркас государства, но и гарантия взаимного доверия между обществом и властью. Поэтому предлагаемые изменения прежде всего должны быть направлены на реальную защиту прав и свобод граждан, повышение ответственности государственных институтов. В этом контексте экспертное мнение академического сообщества и юристов – ученых имеет особое значение. Эта политическая инициатива – масштабный шаг, предпринимаемый для сохранения будущего страны», – сказал Ермурат Бапи.

На слушаниях с докладом также выступили доктор юридических наук, профессор Алуа Ибраева, кандидат юридических наук, профессор Лейла Култемирова, а также судья Алатауского района города Алматы Талгат Даулетниязов.

В ходе дискуссии участники подробно обсудили ключевые положения проекта новой Конституции, проанализировали предлагаемые изменения. Кроме того, были подготовлены научно обоснованные рекомендации с учетом международного опыта и национальных правовых традиций. 

По итогам слушаний были собраны экспертные предложения и аналитические материалы, которые планируется использовать в дальнейшей научно-аналитической, экспертно-консультативной и просветительской деятельности, а также во время научных исследований в области конституционного права и государственного управления.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Мир посредством диалога
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Новый этап конституционных реформ
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Спортивное сообщество обсудило Конституционную реформу
В НАН РК обсудили новый проект Конституции
Президент встретился с руководством Конституционной комиссии
Поправки в Конституцию разъяснили на встрече с общественнос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]