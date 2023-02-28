В Алматы задержали девушек, воровавших у клиентов ночных клубов

Общество
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Как установили полицейские, молодые женщины промышляли кражами в ночных клубах, куда приходили под видом клиентов.

Фото: polisia.kz

Три женщины задержаны по подозрению в карманных кражах в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, в кражах смартфонов подозреваются гражданка Б., 1997 года рождения, и ее "напарница" – гражданка Ф., 1994 года рождения.

Как установлено, молодые женщины промышляли кражами в ночных клубах, куда приходили под видом клиентов.

"Подозреваемых задержали по "горячим следам". Уже на данном этапе следствия установлена их причастность к четырем фактам краж чужого имущества. Злоумышленниц в основном интересовали чужие телефоны и гаджеты. Не исключено, что количество эпизодов может быть больше. Следствие работает в этом направлении", – отметил начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Еще одна девушка, 1990 года рождения, задержана по подозрению в совершении кражи в одном из ТРЦ. Момент совершения ею преступления был зафиксирован видеокамерами.

"Находясь в торгово-развлекательном центре, подозреваемая совершила кражу мобильного телефона, похитив его из кармана посетительницы. На основании заявления зарегистрировано уголовное дело", – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

 

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