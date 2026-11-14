В Алматы задержали подозреваемого в пропаганде религиозного экстремизма

Закон и Порядок

По данным МВД, мужчина распространял радикальные идеи через закрытые Telegram-группы и проводил онлайн-лекции

Фото: полиция региона

В Алматы задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде религиозного экстремизма и разжигании межрелигиозной розни. По данным следствия, он распространял радикальные идеи через интернет, находясь за пределами Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, оперативники длительное время отслеживали деятельность подозреваемого, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

По версии следствия, с 2024 года мужчина находился за рубежом, где администрировал закрытые Telegram-группы, проводил онлайн-лекции и распространял радикальные религиозные взгляды.

Ранее суд признал ряд его аудиолекций экстремистскими материалами по признакам пропаганды терроризма и возбуждения религиозной розни.

«Установлено, что мужчина получил религиозное образование в зарубежных теологических учебных заведениях. Используя свой авторитет среди единомышленников, в 2024–2025 годах он получил от них более 60 миллионов тенге. 11 ноября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Алматы. Одновременно следственные действия проведены в Алматы и Жамбылской области», — сообщили в МВД РК.

Во время обысков полицейские изъяли религиозную литературу и рукописные материалы, в которых, по предварительной оценке правоохранителей, имеются признаки экстремистской идеологии.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства дела, а также проверяют возможную причастность других лиц к предполагаемой противоправной деятельности.

Расследование продолжается. Окончательное решение о виновности подозреваемого примет суд.

#арест #радикал #религиозный экстремизм

Популярное

Все
Новое здание для скорой
В поддержку единства и государственного языка
Главные компоненты «Народной стройки»
Каждое обращение принято к сведению
Арман Кырыкбаев сообщил о продлении работы Национальной библиотеки до полуночи
«Барсы» поздравили тренера
Более тысячи образовательных грантов выделены солдатам-срочникам
Лес как капитал
Пиноккио заговорил на казахском
На повестке – важные законопроекты
На дорогах будут шумомеры
Органические завтраки с акмолинских полей
Мороженое из кумыса
Кабельный старт
Энергетику должны развивать профессионалы
От древности до наших дней
Искусство между рейсами: в аэропорту Астаны прошел арт-перформанс
Строительство аэропортов Зайсан и Катон-Карагай выходит на завершающий этап
Авиапассажиров предупредили об опасности перевозки чужих посылок
Изучать казахский язык с помощью ИИ предложили в Халық Кеңесі
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
В Кокшетау начали строить театр
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Фотоловушки запечатлели жизнь диких животных в заповеднике Аксу-Жабаглы
В Акорде состоялась официальная церемония встречи Президента Таджикистана
Товарооборот Казахстана и Таджикистана приближается к $2 млрд — Токаев
В Алматы обновили одну из старейших сейсмологических станций
Токаев и Рахмон обсудили развитие торговли и инвестиций между двумя странами
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о сотрудничестве в борьбе с преступностью
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года
С опорой на общие нравственные ценности
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте

Читайте также

Паломника из Бишкека спасли от непогоды на трассе в Актюбин…
Казахстанцев предупредили о мошенниках под видом бесплатных…
Закон един для всех: в Астане прошла международная конферен…
В Туркестанской области выявили 80 нарушителей правил выбро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]