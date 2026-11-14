В Алматы задержали подозреваемого в пропаганде религиозного экстремизма

По данным МВД, мужчина распространял радикальные идеи через закрытые Telegram-группы и проводил онлайн-лекции

Фото: полиция региона

В Алматы задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в пропаганде религиозного экстремизма и разжигании межрелигиозной розни. По данным следствия, он распространял радикальные идеи через интернет, находясь за пределами Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, оперативники длительное время отслеживали деятельность подозреваемого, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

По версии следствия, с 2024 года мужчина находился за рубежом, где администрировал закрытые Telegram-группы, проводил онлайн-лекции и распространял радикальные религиозные взгляды.

Ранее суд признал ряд его аудиолекций экстремистскими материалами по признакам пропаганды терроризма и возбуждения религиозной розни.

«Установлено, что мужчина получил религиозное образование в зарубежных теологических учебных заведениях. Используя свой авторитет среди единомышленников, в 2024–2025 годах он получил от них более 60 миллионов тенге. 11 ноября в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Алматы. Одновременно следственные действия проведены в Алматы и Жамбылской области», — сообщили в МВД РК.

Во время обысков полицейские изъяли религиозную литературу и рукописные материалы, в которых, по предварительной оценке правоохранителей, имеются признаки экстремистской идеологии.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас сотрудники МВД устанавливают все обстоятельства дела, а также проверяют возможную причастность других лиц к предполагаемой противоправной деятельности.

Расследование продолжается. Окончательное решение о виновности подозреваемого примет суд.