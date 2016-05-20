Происшествия
В Алматы задержали сбившего мальчика водителя
Азамат Сыздыкбаев
Полиция Алматы задержала водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

"В результате принятых мер сотрудниками нашего подразделения была установлена личность водителя искомого транспортного средства – им оказался гражданин Н., 1983 года рождения. Представителями отдела административной практики УВД Алмалинского района по территориальности в отношении мужчины приняты меры административного воздействия, в частности, он привлечен к ответственности по ст. 610 ч. 2 КРК об АП и ст. 611 ч. 2 КРК об АП. Отметим, что само дорожно-транспортное происшествие также будет расследоваться сотрудниками вышеуказанного подразделения", – сообщил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Теперь будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений, полученных подростком.

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