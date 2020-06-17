В Алматы задержали учредителя ТОО "НурАлиКапитал"

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Полицейские Атырауской области задержали в Алматы учредителя ТОО "НурАлиКапитал", который находился в международном розыске с февраля 2020 года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП Атырауской области.
Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев, 16 июня принятыми мерами атырауские полицейские в городе Алматы задержали учредителя данной компании, который обманным путем завладел движимым имуществом и денежными средствами вкладчиков.
Ранее в отношении учредителя ТОО "НурАлиКапитал" следственным судом города Атырау заочно была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело расследуется следственно-оперативной группой Департамента полиции Атырауской области.
Как отметил Нурхат Уразбаев, ход расследования данного уголовного дела находится на контроле министерства внутренних дел.