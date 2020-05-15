В Алматы задержан мужчина, изнасиловавший девушку у подземного перехода

Задержан мужчина, изнасиловавший девушку в Алматы, сообщает Polisia.kz.
Молодая алматинка подверглась насилию почти месяц назад. Поздно вечером она возвращалась домой и на проспекте Райымбека, западнее улицы Яссауи, ее подкараулил неизвестный.
Злоумышленник заприметил девушку у подземного перехода, сбил ее с ног, нанес телесные повреждения, волоком потащил на пустырь и надругался над ней.
С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа.
Со слов потерпевшей был составлен примерный фоторобот.
"Понятно, что в темноте разглядеть лицо насильника и запомнить его характерные черты практически невозможно. Но девушка представила следствию максимальные сведения, которые сыграли немаловажную роль в раскрытии данного преступления. Накануне подозреваемый был задержан. Ему 39 лет, в Алматы постоянной работы и места жительства не имеет. Перебивается случайными заработками. Подозреваемый вину свою полностью признал, утверждает, что в тот момент был пьян. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст.120 УК РК", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Алишер Турсынбетов.