В Алматы задержан подозреваемый в обмане исключительно женщин

Закон и Порядок
900
В Алматы задержан мужчина, подозреваемый в том, что обманывал исключительно женщин, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД города, 29-летнего Газиза Наурузбаева полицейские Ауэзовского района Алматы подозревают в серии мошеннических действий. Уже на данном этапе расследования доказана его причастность к трем аферам.



"И все три раза в сети гражданина Наурузбаева попали женщины. Он с легкостью входил в доверие, рекомендовал себя преуспевающим человеком и обещал свою помощь в выгодном приобретении земельных участков. В одном случае потерпевшая отдала новому знакомому порядка 11 миллионов тенге. Сейчас он находится под стражей. Досудебное расследование продолжается. Назрела процессуальная необходимость обратиться к гражданам и в случае опознания призвать их незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-53-05; 298-53-02 и 8-7047-200-08-56", – проинформировал начальник УВД Ауэзовского района полковник полиции Жасулан Туруспаев.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]