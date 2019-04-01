Происшествия
В Алматы задержан преступник, снявший зеркало с автомобиля олимпийского чемпиона
Екатерина Елисеева
Снявший зеркало с автомашины олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина задержан полицейскими Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

"Сотрудниками управления криминальной полиции Алматы совместно с оперативниками управления полиции Алмалинского района задержан гражданин 1986 года рождения, ранее трижды судимый за имущественные преступления. Подозреваемый признался в совершении сразу двух краж в одном и том же месте. Вещественные доказательства по этим уголовным делам обнаружены и изъяты по месту жительства подозреваемого", – проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

По данным департамента полиции, в целях профилактики имущественных преступлений силами оперативных подразделений на системной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия на рынках города, в особенности там, где осуществляется реализация запасных частей для автомашин, боковых зеркал, сотовых телефонов, а также пунктах приема цветного и черного метала.

"За последние полгода проведено 49 целевых оперативно-профилактических мероприятия. В результате по подозрению в совершении преступлений задержано 4 тысячи 651 лицо, пресечена преступная деятельность 118 групп, занимающихся кражами чужого имущества. Из 403 лиц, изобличенных за хищения имущества с чужих авто, 37 задержаны за кражу боковых зеркал, семеро из них ранее судимые. 16 человек, занимавшихся скупкой краденного, уже осуждены. По местам сбыта похищенного имущества за 3 месяца текущего года изъято 51 боковое зеркало, 7 автомагнитол, 14 единиц противотуманных фар. За кражи чужого имущества с автомашин всего задержаны 83 человека, свыше 30 из них промышляли кражами зеркал с чужих транспортных средств", – привели данные в ДП Алматы.

По данным руководителя алматинской полиции, в целом с начала года сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, изнасилований, краж из квартир, вымогательств, хулиганств. Раскрыто более тысячи ранее совершенных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что в квадрате улиц Курмангазы, Абылай хана и Байсеитовой у олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина сняли боковое зеркало с автомобиля.

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