В Алматы загорелось двухэтажное кафе: пожарные предотвратили взрыв

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Ранним утром в Турксибском районе Алматы произошёл пожар в двухэтажном здании кафе. Спасатели предотвратили угрозу взрыва кислородных баллонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

К моменту прибытия пожарных открытым пламенем была охвачена кровля здания. Во время разведки спасатели также обнаружили возгорание в подсобном помещении.

Огонь мог перекинуться на соседнее строение, однако пожарным удалось остановить его распространение.

«В ходе тушения спасатели вынесли из зоны горения шесть кислородных баллонов различного объёма, предотвратив угрозу их возможного взрыва», — сообщили в МЧС.

Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.