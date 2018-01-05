В Алматы запущены новые автобусы до Медеу

Общество
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Фото пресс-службы акимата Алматы
В Алматы в рамках транспортной реформы и создания устойчивой системы общественного транспорта продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы акимата Алматы, в ходе рабочего объезда аким города Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы, которые будут курсировать по маршруту № 12 от гостиницы "Казахстан" до высокогорного катка "Медеу".


Фото пресс-службы акимата Алматы

"Вышедшие на маршрут № 12 новые 12-метровые низкопольные автобусы экологического класса Евро-5 вместимостью свыше 100 человек оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, пандусами и др. Обслуживание маршрута организовано ТОО "Алматыэлектротранс", интервал между автобусами сокращен в будние дни на шесть минут, в выходные – на две минуты. Количество подвижного состава увеличено до шести в будние и до десяти единиц в выходные дни. Высвободившиеся же автобусы ТОО "Green Bus company" будут направлены на усиление маршрута № 120, который в дальнейшем станет круговым", – говорится в сообщении пресс-службы.


Фото пресс-службы акимата Алматы

Также сообщается, что ранее новые автобусы вышли на маршруты № 22, 70, 86, 65, 103, 50, 126, 112, был возобновлен маршрут № 77 и запущен магистральный маршрут № 201. Для полноценного транспортного обслуживания присоединенных к городу с соседней области поселков были запущены восемь маршрутов.

В целом в рамках алматинской транспортной реформы приобретены 388 автобусов различной вместимости, из них 195 уже на маршрутах, еще порядка 200 новых автобусов уже прибыли в город и будут выходить поэтапно на маршруты. В свою очередь частные перевозчики также закупают 254 новых автобуса, из которых 91 уже курсируют на городских дорогах. Обновление автобусного парка города почти на 30% и увеличение маршрутной сети повысило пассажиропоток на 20,6%. 

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