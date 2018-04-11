В мире
В Альпах пропал владелец магазинов OBI миллиардер Хауб
В Альпах пропал Карл-Эриван Хауб, глава германского холдинга Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Spiegel.    

Отмечается, что заядлого лыжника, 58-летнего Хауба последний раз видели на склоне горы Кляйн-Маттерхорн на швейцарско-итальянской границе. Он не выходит на связь с субботы, 7 апреля. Семья Хауба выделила "значительную сумму" на поиски, однако спасательная операция осложняется плохой видимостью и лавинной опасностью.

Tengelmann Group владеет 73 инвестиционными проектами, которые имеют оборот около 30 миллиардов евро и более 215 000 сотрудников. Карл-Эриван Хауб возглавляет ее с 2000 года.

Как сообщают СМИ, Семья Хауба – одна из самых богатых в мире по версии Forbes, ее состояние насчитывает 4,5 миллиарда долларов.

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