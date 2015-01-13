В Америку за медалями 700 Юрий МАКАРОВ

Два года назад, например, казахстанские палуаны выиграли на мемориале две золотые медали, в 2014-м привезли домой четыре награды, оставшись, правда, без верхней ступеньки пьедестала почета. На этот раз в Америке выступят Мейрамбек Айнагулов (весовая категория до 59 кг), Демеу Жадраев, Айбек Енсеханов и Эльдар Кайратов (все – 66 кг), Асхат Дильмухамедов и Максат Ережепов (оба – 75 кг), Нурсултан Турсынов и Азамат Кыстаубаев (оба – 84 кг), Ерулан Искаков (98 кг) и Нурмахан Тыналиев (130 кг).

Помимо «греко-римлян» в турнире выступят борцы вольного стиля – мужчины и женщины.