В Англии фанаты "Блэкпула" покинули матч с "Кардиффом" в знак протеста

Болельщики "Блэкпула" устроили массовую акцию протеста против руководства во время матча 11-го тура чемпион-лиги против "Кардифф Сити", сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на Daily Mail.
На 53-й минуте матча фанаты массово покинули трибуны. Болельщики выбрали именно этот момент, так как в 1953 году клуб выиграл свой самый значимый трофей – Кубок Англии.
Поклонники команды требуют ухода семейства Ойстонов, которые владеют "Блэкпулом" c 2009 года. Ярые болельщики заявляют, что Ойстоны причастны к незаконным финансовым махинациям.
На 53-й минуте матча фанаты массово покинули трибуны. Болельщики выбрали именно этот момент, так как в 1953 году клуб выиграл свой самый значимый трофей – Кубок Англии.
Поклонники команды требуют ухода семейства Ойстонов, которые владеют "Блэкпулом" c 2009 года. Ярые болельщики заявляют, что Ойстоны причастны к незаконным финансовым махинациям.