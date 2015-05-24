В Англии появились выделенные полосы для уток

В трех городах Англии: Лондоне, Бирмингеме и Манчестере появились выделенные полосы для уток на дорогах вдоль водоемов – рек и каналов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
.
Инициатором создания дорожек для птиц стал благотворительный фонд Canal & River Trust, который отвечает за содержание внутренних водных путей Англии и Уэльса, пишет издание Daily MaiI. Выделенные полосы обозначены белыми линиями, на дорожках изображены силуэты уток. Цель проекта – напомнить людям об эффективном использовании общественных пространств.
Менеджер фонда Клэр Ризино (Claire Risino) рассказала газете Metro, что дорожки должны быть сделаны для большего количества животных, но решено было остановиться на утках.
Похожие проекты осуществлялись и раньше. В прошлом году в китайском городе Чунцин была оборудована выделенная полоса для людей с мобильными телефонами. Организаторы посчитали, что те, кто слишком увлечен своим смартфоном, часто не смотрят, куда идут, и налетают на других пешеходов.