В Англии рухнуло на землю крупнейшее в мире воздушное судно

Закон и Порядок
Фото ©SBNA
Airlander 10, крупнейшее в мире воздушное судно, упало в Англии во время тестового полета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

По данным разработчика аппарата, компании Hybrid Air Vehicles, в результате произошедшего никто не пострадал, сообщает Reuters.

Судно рухнуло после того, как задело телеграфный столб, передает BBC News. При падении получила повреждения кабина. Это был второй тестовый полет аппарата, как и в первый раз, он стартовал в районе аэродрома Кардингтон, в 73 километрах к северу от Лондона.

Airlander 10 – гибрид самолета, вертолета и дирижабля. Заполненное гелием судно длиной 92 метра способно находиться в воздухе на протяжении двух недель. Оно использует меньшее количество топлива, чем самолет, и при этом имеет более высокую грузоподъемность, чем дирижабль. Аппарат способен подниматься на высоту до 4,9 километра и передвигаться со скоростью до 148 километров в час. Первоначально Airlander 10 был разработан для американских военных, которые планировали использовать его для разведывательных целей в Афганистане.

