В Антикоре прокомментировали высказывания Бакытгуль Хаменовой о необоснованном преследовании

Высказывания бывшего заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, которую судят по обвинению в получении взятки, прокомментировали в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы.

В социальных сетях распространяется информация с высказываниями подсудимой Бакытгуль Хаменовой о необоснованном ее преследовании со стороны Антикоррупционной службы.

«Сообщаем, что Хаменова в декабре прошлого года была изобличена в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге в группе лиц по предварительному сговору с руководителем управления культуры А. Рыскалиевым от директора ТОО «БАЛКЫТУ» У. Адамова за заключение договора о государственных закупках и общее покровительство в ходе исполнения обязательств.

Ее действия квалифицированы с учетом собранных доказательств, в том числе результатов негласных следственных действий, а также прямых показаний подозреваемых и свидетелей.

Обоснованность и законность предъявленного обвинения подтверждены прокурором», – обозначили в Антикоре.

Итоговое решение о виновности Хаменовой и других лиц будет принято судом, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 10 декабря 2021 года Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев были задержаны по подозрению в получении взятки.

14 декабря прошлого года специализированный следственный суд города Атырау санкционировал для Хаменовой, находившейся в ИВС, домашний арест. Через 8 дней суд в отношении нее санкционировал арест на два месяца.

31 мая 2022 года дело Бакытгуль Хаменовой поступило в суд. Суд над бывшей чиновницей начался 11 августа.