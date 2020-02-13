В Антикоррупционной службе прокомментировали ход расследования дела Булата Бакауова
Жанат Тукпиев
Старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в АПК прокомментировал ход уголовного расследования в отношении экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По делу Бакауова. Дело находится на стадии расследования следственной группой, совместно с КНБ и сотрудниками Антикоррупционной службы. В настоящее время выявляются дополнительные факты, определяется круг подозреваемых лиц", – сообщил Бигайдаров.
В заключение он добавил, что полный комментарий по данному делу более подробно и детально будет предоставлен на следующей неделе.
Напомним, ранее в КНБ РК заявили об уголовном расследовании в отношении акима Павлодарской области Булата Бакауова.
"15 января Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по ст.362 ч.2 п.3 УК РК в отношении акима Павлодарской области Б.Бакауова по факту превышения должностных полномочий. В настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат", – говорилось в сообщении ведомства.