​В апреле 45-го

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Айгуль БИДАНОВА, Семей

По инициативе Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов)» в Семее прошло торжественное мероприятие в рамках акции «Чтим и помним наших героев». На встречу были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и труда, вои­ны-интернационалисты, а также учащиеся и студенты города. Они почтили память Сляма Калиева, долгие годы считавшегося без вести пропавшим. И вот совсем недавно благодаря бойцам поис­ковых отрядов место его захоронения все же удалось установить.

Уроженец села Жанасемей Семипалатинской области Слям Калиев родился в 1921 году. До начала войны работал почтальоном. Был призван на фронт, воевал. Весточки от него перестали приходить, когда солдат шел с боями по Западной Украине.

– Он был спокойным и рассудительным человеком, – поделилась воспоминаниями сестра Сляма – Шарбану Калиева, именно она обратилась за помощью в поиске без вести пропавшего в годы войны брата в Республиканский союз. – Я помню, как мы провожали его на фронт. Мама была уже в возрасте. Среди ночи она привела меня на вокзал, откуда уходили эшелоны с нашими ребятами. Среди них был и мой брат. Он отправился на фронт, прошел всю войну, оставалось совсем немного до Победы, когда он пропал без вести... Я благодарна тем, кто внес свою лепту, чтобы найти место его захоронения. Для меня это равносильно тому, что он вернулся к нам.

Председатель Республиканского общественного объединения «Союз ветеранов» гвардии подполковник запаса Мурат Мухамеджанов отметил, что организация занимается розыском казахстанцев – воинов Великой Отечественной войны, а также развивает партнерство с местными исполнительными органами, чтобы память о героях сохранилась в веках.

– Когда к нам обратилась Шарбану Калиева с просьбой помочь найти брата, мы первым делом изучили списки солдат, погибших и похороненных в Австрии, – рассказал Мурат Мухамеджанов. – Выяснилось, что Слям погиб 9 апреля 1945 года и захоронен в предместье Зимеринг на центральном кладбище в столице Австрии. Сегодня, 71 год спустя, родные узнали о месте его захоронения. Сохранилась фотография бойца с невестой, но, к сожалению, свадьбе не суждено было случиться. Он ушел на фронт и стал героем, о чем говорит медаль «За воинскую доблесть», с которой он запечатлен на фотографии с сослуживцами.

Поиск солдат, погибших в годы Великой Отечественной, – важнейшая акция, которая должна иметь продолжение, ведь пока не найден последний погибший воин – война не считается законченной. Отрадно было видеть на мероприятии молодежь. Возможно, в будущем кто-то из этих ребят войдет в состав поисковых групп.

Мурат Мухамеджанов отметил, что организация продолжит работу по поиску воинов Великой Отечественной войны. Так, недавно было найдено место захоронения уроженца города Шалкара, награжденного орденами Великой Отечественной войны I и II степеней, медалями «За взятие Берлина» и «За взятие Кенигсберга».

– Мы попросили местные исполнительные органы, чтобы имя героя было вписано в Книгу памяти, – отметил Мурат Мухамеджанов. – Также у нас есть информация по 21 казахстанцу – герою войны. К 71-й годовщине Победы мы готовим ряд мероприятий, в том числе хотим организовать пробег, а также положить горсть казахстанской земли на могилы соотечественников. Кроме того, планируем открыть в Семее Регио­нальную лигу патриотических клубов «Кайсар», чтобы дети могли изучать боевую, огневую и строевую подготовку, рукопашный бой, историю Казахстана, Отечественной и мировой войн.

Присутствовавшая на меро­приятии заместитель акима города Надежда Шарова отметила важность акции.

– Отрадно, что сегодня собрались и ветераны, и представители воинов-интернационалистов, и молодежь, – сказала Надежда Шарова. – Это своеобразная передача эстафеты мужества, доблести и патриотизма. Самое ценное для нас – это мир, а его основа – единство. Вне зависимости от нашей национальности, вероисповедания, социального происхождения мы должны быть едины, это основа процветания нашей Родины. 

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