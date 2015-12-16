В Арктике побит температурный рекорд за 115 лет

В мире
Жания Уранкаева
Фото с сайта inosmi.ru
Согласно докладу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) температура воздуха в Арктике достигла самых высоких показателей с 1900 года, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Интерфакс

По данным ученых, температура воздуха в этом регионе в период с октября 2014 года по сентябрь 2015 года оказалась на 1,3 градуса по Цельсию выше средних показателей.

"Потепление происходит более чем в два раза быстрее в Арктике, чем где-либо еще в мире", – заявил ученый Рик Спинрэд из NOAA.

"Мы также знаем, что то, что происходит в Арктике, не ограничивается Арктикой", – отметил он.

Как следует из доклада, таяние льдов приводит к уничтожению среды обитания моржей и к тому, что некоторые виды рыб начинают смещаться к северу.

Ранее сообщалось, что за 35 лет площадь ледников в Арктике сократилась в два раза и составила 14,54 млн кв. км. По данным исследователей, высокая концентрация метана может привести к разрушительным последствиям. 

