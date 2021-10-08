"В армию берут даже негодных": видео с неадекватным солдатом прокомментировали в КНБ
Комитет национальной безопасности дал комментарий в отношении видео, распространяемого в социальных сетях о дико кричащем солдате-срочнике, сообщает Kazpravda.kz.
Видео "одержимого" солдата напугало казахстанцев. На кадрах молодой человек истошно кричит, его едва удерживают сослуживцы.
Как сообщили СМИ, героем шокирующего видео стал 18-летний военнослужащий Погранвойск КНБ. В армию он призван всего около месяца назад.
Психологи, изучившие видеоролик, убеждены, что парень явно непригоден для службы и остро нуждается в терапии. Также непонятно, как он прошел медкомиссию.
"Это должны были проверять именно медработники, когда идет подбор кадров, подбор ребят на военную службу. Это сразу же проверяется, это должно было контролироваться именно психиатром. Это 100% недоработка кадров, которые отслеживают эти процессы. Сейчас в Казахстане идет нехватка кадров, нехватка именно служащих. В армию стараются забирать всех абсолютно ребят, даже тех, кто негоден", - высказался психолог Владислав Смирнов для телеканала Astanatv.kz.
В свою очередь, в Министерстве обороны пояснили, что ответственность за отбор солдат несут призывные комиссии местных акиматов.
Также в Комитете национальной безопасности прокомментировали данный инцидент.
"В отношении материала, распространяемого в социальных сетях о солдате-срочнике, Пограничная служба КНБ РК сообщает, что военнослужащий призван на срочную службу 25 сентября 2021 года Департаментом по делам обороны по Кызылординской области и прибыл к месту прохождения службы 27 сентября. Призывной комиссией Кызылординской области признан годным к воинской службе. 29 сентября с признаками судорожного приступа госпитализирован в ЦРБ г.Ушарал. С 30 сентября находится на обследовании в госпитале КНБ г.Алматы. Военно-врачебной комиссией будет принято решение о его дальнейшем прохождении службы", - говорится в сообщении КНБ РК.