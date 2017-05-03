​В армию идут лучшие

Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Двадцати парням, которые пройдут службу в подразделениях воздушной обороны, выпала честь отправиться в армию с центральной площади Усть-Каменогорска – площади Республики. В церемонии приняли участие родные и друзья призывников, обычные горожане, воспитанники кадетских классов «Шығыс ұландары» со всей области. Подростки чеканным маршем прошли перед собравшимися и вызвали одобрение образцовой выправкой. Показательные выступ­ления организовали бойцы в/;ч 27943 и сотрудники кинологической службы.

Позади у будущих бойцов взыскательные медицинские комиссии и многократные испытания на физическую силу и психологическую устойчивость. В авиацию, по словам офицеров, прошли отбор лучшие из лучших.

– Представители воинских частей изучили призывников на предмет фи­зического и психологического здоровья, образования, – заявил заместитель начальника департамента по делам обороны Восточного Казахстана Айдар Мусрепов. – Казахстан идет по пути создания интеллектуально и профессионально подготовленной армии. Поэтому в первую очередь призываются молодые люди с высшим и средним специальным образованием, крепкие, стрессо­устойчивые.

Служба Родине и ее защита всегда считались долгом настоящего мужчины. В армии за год ребятам предстоит освоить современную боевую технику и новейшие секреты науки побеждать. В завершение военно-патриотической акции офицеры вместе с кадетами навестили ветеранов, чтобы поздравить их с наступающим Днем Победы и вручить подарки.

