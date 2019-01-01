В "Астана опера" предупредили о мошенническом сайте, продающем билеты на спектакли и концерты театра

В Интернете появился мошеннический сайт по продаже поддельных билетов на спектакли и концерты ГТОБ "Астана опера", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.
По информации театра, жертвами мошенников уже стали жители столицы, которые приобрели билеты на ложном сайте https://astana-opera.kz/.
Руководство "Астана опера" призвало всех быть бдительными и выкупать билеты на официальном сайте театра: http://astanaopera.kz/.
"Потому что действительными являются только они", - подчеркнули в пресс-службе.
"Сейчас принимаются срочные меры по выявлению владельцев ложного сайта с дальнейшими действиями, направленными на стабилизацию сложившейся ситуации в соответствии с законодательством", - говорится в информации.
Как отмечается, интерес к оперному и балетному искусству растет с каждым годом, и все представления Государственного театра оперы и балета "Астана опера" проходят с большими аншлагами.
По информации театра, жертвами мошенников уже стали жители столицы, которые приобрели билеты на ложном сайте https://astana-opera.kz/.
Руководство "Астана опера" призвало всех быть бдительными и выкупать билеты на официальном сайте театра: http://astanaopera.kz/.
"Потому что действительными являются только они", - подчеркнули в пресс-службе.
"Сейчас принимаются срочные меры по выявлению владельцев ложного сайта с дальнейшими действиями, направленными на стабилизацию сложившейся ситуации в соответствии с законодательством", - говорится в информации.
Как отмечается, интерес к оперному и балетному искусству растет с каждым годом, и все представления Государственного театра оперы и балета "Астана опера" проходят с большими аншлагами.