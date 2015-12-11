В Астане 12 декабря ограничат движение автотранспорта

Фото с сайта astana.gov.kz
В столице 12 декабря будет ограничено движение автотранспорта, кроме общественного и такси, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата.
Причина таких мер – сольный концерт Кайрата Нуртаса, на котором также выступят приглашенные артисты, в том числе из России – Тимати, Нюша и др. Часть денег, вырученных с продаж билетов, будет направлена на благотворительность. На сегодняшний день продано более 21 тыс. билетов.
По данным ДВД города, с 17.00 до окончания мероприятия движение транспорта будет закрыто по проспектам Кабанбай-батыра и Туран на участке от улицы Керей Жанибек хандары до улицы Хусейн Бен Талал. Рекомендуемый маршрут объезда – по улице Орынбор.
Управление административной полиции ДВД обращается к автовладельцам, желающим попасть на концерт, отказаться от личного автотранспорта в пользу общественного. В этих целях организованы сбор и доставка зрителей с шести пунктов специальными рейсами (шаттлами) по следующим адресам:
1) с парковки у СК "Казахстан" (по ул. Кажымукан);
2) у мечети "Хазрет Султан" (по пр. Кошкарбаева);
3) у мечети "Нур Астана" (парковка с восточной стороны);
4) парковка у столичного цирка (парковка по Коргалжынскому шоссе).
5) парковка у стадиона им. Х. Мунайтпасова (по ул. Кенесары);
6) парковка у театра "Жастар" (бывший Театр оперы и балета, ул. Затаевича).
Стоимость проезда на специальных рейсовых автобусах: для взрослых – 90 тенге, для детей до 15 лет – 40 тенге, проездные билеты недействительны.
Чтобы вернуться обратно, необходимо подойти на парковку стадиона, куда будут поданы специальные рейсовые автобусы до 6 вышеуказанных точек. Либо можно воспользоваться городским общественным транспортом с маршрутными номерами 10, 12, 27, 28, 30, 40, 43, 51, 61.