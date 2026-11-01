В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение

Меры связаны с проведением международных политических мероприятий. С 1 ноября в воздушном пространстве столицы начнутся тренировочные полеты военной авиации.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с 5 по 7 ноября введут временные ограничения на движение транспорта на отдельных участках улиц. Меры связаны с подготовкой и проведением международных политических мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Службу государственной охраны (СГО).

Для обеспечения безопасности во время мероприятий задействуют силы специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил Казахстана.

«В связи с подготовкой и проведением в городе Астане ряда международных политических мероприятий 5–7 ноября 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных сил РК», — сообщили в СГО.

Кроме того, с 1 ноября в воздушном пространстве столицы будут проводиться тренировочные полеты военной авиации.

В Службе государственной охраны призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям и мерам безопасности, связанным с проведением мероприятий международного уровня.