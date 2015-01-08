В Астане 8–9 января запланировано отключение электроэнергии

Общество
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В связи с проведением ремонтных работ в Астане отключат электроэнергию 8 и 9 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы. 

Так, 8 января, по информации АО "Астана-РЭК", отключение пройдет по следующим адресам: в пос. Коктал (ул. Болашак, ул. Бозарлык) – с 09.30 до 18.00; в пос. Энергетиков (ул. Токпанова, 3–12, ул. Г. Алиева, 1–5, 1–23) – 10.00–12.00; 2-й пер. Толеубаева, ул. Тамшалы, пер. Петрова, пер. Жалаулы, ул. Жарокова, ул. Жосалы – с 10.00 до 17.30; в пос. Заречный: ул. Жидели, ул. Аккум, ул. Каратобе, соцобъекты: СШ № 45 – 09.30–13.00.

9 января ремонт электросетей в столице продолжится, поэтому отключение света предстоит: 09.30–18.00 ч в пос. Коктал по улицам Каинды, Ардагерлер и Сулуколь; 14.00–17.30 – в мкр. "Чубары" по улицам Кумбел, Ай Тансык, Ермекова, Жиембет Жырау; с 10.00 до 12.00 – в мкр. "Чубары" (ул. Толагай, ул. Темирказык, ул. Караоткель, ул. Маргулана, ул. Ондасынова, ул. Алпамыс-батыра, ул. Атасу, ул. Тайбекова); 14.30–15.30 – мкр. "Чубары" (ул. Алпамыс-батыра, ул. Темирказык, ул. Ондасынова, ул. Космонавтов, ул. Тайбекова).

Помимо этого, планируется отключение света с 10.00 до 12.00 в мкр. "Юго-Восток" (ул. Кобыз, ул. Масаты, ул. Баянтау, ул. Каратал, ул. Бесшалкар, ул. Айнаколь, ул. Жанкент, ул. Балкантау, ул. Кумкент, ул. Кордай, пр. Жумабаева, 324/1–38/3, ул. М. Жусуп Копейулы, ул. Таскескен, ул. Уштобе, пер. Акшатау, ул. Борiлi, пер. Аккол, ул. Тулкiбас, ул. Саркан) и с 14.30 до 16.30 в мкр. "Акбулак-2, 3" по ул. Тесiктас, пер. Сарыкенгiр, п. Энергетиков (ул. Орiс, ул. Токпанова, ул. Романтиков).

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