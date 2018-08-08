В Астане будут наказывать госслужащих за очереди в ЦОНах

Столичных государственных служащих будут наказывать за создание очередей в ЦОНах. Об этом на заседании в акимате Астаны сообщила руководитель департамента АДГСПК РК по Астане Жазира Жылкышиева, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Начиная с прошлого года, совместно с Госкорпорацией "Правительство для граждан" проводились мероприятия по пользованию госуслугами в электронном варианте. Обучали, в подведомственных организациях мероприятия проводили. С момента назначения я была в четырех ЦОНах – там очередь. Государственные служащие, сотрудники подведомственных организаций приходят и создают очереди. Зачем? Если у всех есть ЭЦП. Зачем приходить в ЦОН за теми услугами, которые мы имеем возможность получать через eGov?" – сказала Жылкышиева.
По ее словам, для того, чтобы не было такого потока населения в ЦОН из числа госслужащих и сотрудников подведомственных организаций, будет утвержден совместный график с "Правительством для граждан" по обучению сотрудников на территории нового ЦОНа на ЭКСПО.
"Теперь принудительно, добровольно будем проводить обучение. Начинаем контролировать, и в течение месяца мы еще проверим по базе – кто из госслужащих получит услугу в ЦОНе, его мы будем наказывать. Только таким методом. Даем ровно месяц. Сначала по государственным органам, затем по подведомственным, и будем пофамильно проверять. Я знаю всех госслужащих, могу любого фамилию вытащить", – заявила Жылкышиева.