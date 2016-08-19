Общество
В Астане будут открыты 30 частных дошкольных учреждений в 2016 году
В течение этого года в Астане будут открыты 30 частных дошкольных учреждений. Об этом в ходе пленарного заседания Августовского совещания работников образования "Білімді ел – мәңгі ел" сообщил аким Астаны Асет Исекешев, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Согласно прогнозам, в 2019 году в Астане будет насчитываться около 65 тысяч детей в возрасте ‪от 3 до 6‬ лет. Для того чтобы охватить дошкольным образованием 100% столичных детей, необходимо будет создать дополнительно около 26 тысяч мест. Для решения этого вопроса планируется открытие более 200 объектов.

"С 1 июля 2016 года в частных дошкольных организациях увеличена стоимость государственного образовательного заказа с 15 900 тенге до 23 000 тенге на одного ребенка. При этом родительская оплата снижена с 23 000 тенге до 20 800 тенге. Это позволило снизить нагрузку на родителей, появилась альтернатива при выборе между государственным и частным детским садом", – отметил Исекешев. 

Расширения сети частных детских садов, по словам акима, можно добиться путем развития государственно-частного партнерства и создания условий для предпринимателей, желающих открывать детские сады в городе.

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