В Астане частные детские сады превысили по количеству государственные

Общество
Впервые в столице Казахстана частных дошкольных заведений стало больше, чем государственных. Об этом заявил и.о. начальника городского Управления образования Ануар Жангозин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

"В настоящее время в городе функционируют 263 дошкольных учреждения различного типа, в том числе 96 государственных, 2 ведомственных, 116 частных и 49 мини-центров. Столичные садики посещают 46 062 ребенка. Из них 27 193 ходят в государственные, 14 854 – в частные. Около 6 тысяч детей посещают мини-центры и предшкольные (нулевые) классы", – привел данные Жангозин.

По его словам, контингент детей дошкольного возраста значительно увеличивается за счет роста рождаемости и миграции. Сейчас в Астане числятся более 33 тысяч детей, ожидающих место в детский сад. Ежедневно в очередь становятся примерно 90 детей (рождаются 60–70 младенцев, прибывают за счет миграции 20 детей).

"Чтобы разгрузить очереди, в 2017 году запланирован ввод двух государственных садов на 480 мест и трех садов на 720 мест в рамках государственно-частного партнерства. Буквально недавно мы подписали договор на строительство еще шести детсадов в рамках ГЧП на 1 680 мест, планируется, что в 2019 году они уже будут построены", – рассказал Жангозин.

Управление образования, продолжил он, планирует ежегодно открывать частные сады с государственным заказом на 10 тысяч мест. Тем самым до конца 2019 года запланировано обеспечить полный охват дошкольным образованием, для чего необходимо открыть более 200 дошкольных организаций различного типа на 30 тысяч мест.

Только в этом году в частные учреждения через госзаказ путевку получат порядка 5 тысяч детей.

"Госзаказ был увеличен с 16 тысяч тенге до 23 тысяч. Ежегодно число детей, получающих путевки к частникам, растет за счет выделения госзаказа частным садам. И мы планируем эту цифру увеличить до 10 тысяч", – подчеркнул Жангозин.

