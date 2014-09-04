В Астане главы верховных судов стран ШОС приняли совместное заявление

Об этом сообщает пресс-служба ВС РК.
Констатируя достигнутое взаимопонимание в вопросах развития судебных
систем государств – членов ШОС, председатели Верховных судов
государств-членов ШОС заявляют о следующем:
1. Развитие взаимодействия между верховными судами государств – членов
ШОС осуществляется на основе целей и принципов Устава ООН, Хартии ШОС и
других международных договоров, участниками которых являются
государства – члены ШОС. При этом основой данного взаимодействия являются
взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, уважение многообразия
культур и стремление к совместному развитию.
2. Эффективное
сотрудничество между верховными судами государств – членов ШОС
способствует сохранению и расширению взаимного доверия, добрососедства и
дружбы, укреплению взаимовыгодного сотрудничества между
государствами – членами организации.
3. Участники совещания
рассматривают в качестве приоритетной задачи углубление тесного
взаимодействия и партнерства для совместного укрепления принципов
верховенства права и защиты прав человека и основных свобод.
4.
Председатели верховных судов государств – членов ШОС отметили важность
обмена опытом по разрешению споров, связанных с определением таможенной
стоимости товаров.
5. Председатели верховных судов
государств – членов ШОС намерены и далее развивать сотрудничество по
совершенствованию судебной практики по гражданским и семейным делам,
укреплять взаимодействие в сфере взаимного признания и исполнения
судебных решений по данным категориям дел.
Рассмотрев модели
правосудия по обеспечению судебной защиты прав ребенка и семьи,
участники совещания отметили целесообразность обмена опытом в этой
области.
6. Участники совещания считают одним из важных условий
повышения эффективности судебной деятельности – совершенствование
судебного администрирования, в том числе в вопросах оценки качества
работы судов, создания сбалансированной судейской системы управления.
Обозначена
актуальность проблемы оптимизации судебной нагрузки через
совершенствование процессуального законодательства, разработку
нормативов нагрузки судей и их штатной численности, широкое
использование современных технологий.
7. Председатели верховных
судов государств – членов ШОС рассмотрели международно-правовой опыт в
сфере отбора и назначения судей, отметили важность формирования
качественного резерва судейских кадров, использования передовых
механизмов и критериев отбора кандидатов на должность судьи.
8.
Участники совещания отметили важность законодательного регулирования
вопросов доступа к судебной информации и использования
информационно-коммуникационных технологий в деятельности суда как важных
инструментов обеспечения открытости правосудия, расширения доступа к
правосудию и повышения эффективности отправления правосудия.