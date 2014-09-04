В Астане главы верховных судов стран ШОС приняли совместное заявление Общество 670

Об этом сообщает пресс-служба ВС РК.



Констатируя достигнутое взаимопонимание в вопросах развития судебных

систем государств – членов ШОС, председатели Верховных судов государств-членов ШОС заявляют о следующем:



1. Развитие взаимодействия между верховными судами государств – членов ШОС осуществляется на основе целей и принципов Устава ООН, Хартии ШОС и других международных договоров, участниками которых являются государства – члены ШОС. При этом основой данного взаимодействия являются взаимное доверие, взаимная выгода, равенство, уважение многообразия культур и стремление к совместному развитию.



2. Эффективное сотрудничество между верховными судами государств – членов ШОС способствует сохранению и расширению взаимного доверия, добрососедства и дружбы, укреплению взаимовыгодного сотрудничества между государствами – членами организации.



3. Участники совещания рассматривают в качестве приоритетной задачи углубление тесного взаимодействия и партнерства для совместного укрепления принципов верховенства права и защиты прав человека и основных свобод.



4. Председатели верховных судов государств – членов ШОС отметили важность обмена опытом по разрешению споров, связанных с определением таможенной стоимости товаров.



5. Председатели верховных судов государств – членов ШОС намерены и далее развивать сотрудничество по совершенствованию судебной практики по гражданским и семейным делам, укреплять взаимодействие в сфере взаимного признания и исполнения судебных решений по данным категориям дел. Рассмотрев модели правосудия по обеспечению судебной защиты прав ребенка и семьи, участники совещания отметили целесообразность обмена опытом в этой области.



6. Участники совещания считают одним из важных условий повышения эффективности судебной деятельности – совершенствование судебного администрирования, в том числе в вопросах оценки качества работы судов, создания сбалансированной судейской системы управления. Обозначена актуальность проблемы оптимизации судебной нагрузки через совершенствование процессуального законодательства, разработку нормативов нагрузки судей и их штатной численности, широкое использование современных технологий.



7. Председатели верховных судов государств – членов ШОС рассмотрели международно-правовой опыт в сфере отбора и назначения судей, отметили важность формирования качественного резерва судейских кадров, использования передовых механизмов и критериев отбора кандидатов на должность судьи.



8. Участники совещания отметили важность законодательного регулирования вопросов доступа к судебной информации и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности суда как важных инструментов обеспечения открытости правосудия, расширения доступа к правосудию и повышения эффективности отправления правосудия.