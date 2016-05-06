В Астане и четырех областях РК объявлено штормовое предупреждение

В период с 8 по 10 мая в Астане и четырех областях Казахстана из-за заморозков объявлено штормовое предупреждение, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на КЧС МВД РК.
"Ночью 8–9 мая в Северо-Казахстанской, ночью 9 мая – в Костанайской, ночью 9–10 мая – в Акмолинской, Павлодарской областях ожидаются заморозки до 1–6 градусов", – говорится в распространенной информации.
В Астане также ночью 9–10 мая ожидаются заморозки до 1–3 градусов.
В субботу, 7 мая, в столице будет переменная облачность, без осадков, ночью +2...+4, днем +20...+22, повышенный юго-западный ветер 7–12 м/с.
В воскресенье, 8 мая, – переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха +4...+6, днем +15...+17, северо-восточный ветер выше нормы 9–14 м/с.
Напомним, ранее казахстанские синоптики рассказали о том, какой будет погода в мае
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