В Астане иностранец пытался ограбить цветочный магазин

Фото с сайта msk.fotomakler.ru
В Астане задержан и водворен в изолятор временного содержания 27-летний гражданин Азербайджана по подозрению в совершении разбойного нападения, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.
По информации ведомства, задержанный при попытке завладеть деньгами из кассы цветочного киоска, нанес телесные повреждения продавцу.
Проводится досудебное расследование, проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории города.
"Гражданам, пострадавшим от противоправных действий данного гражданина, необходимо обратиться в департамент полиции Астаны по адресу Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8(7172)71-61-51; 8-702-943-17-72 или по номеру 102", - добавили в пресс-службе.