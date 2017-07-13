В Астане из окон многоэтажек почти каждый день выпадают дети – акимат
Пугающую статистику озвучили столичные врачи: в июле из окон многоэтажек маленькие дети выпадали почти каждый день – за 13 дней таких случаев насчитывается 11, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр акимата Астаны.
Как отмечается, пострадавшим от года до четырех лет.
"Дети в очень тяжелом состоянии, с различными костно-травматическими повреждениями, повреждением головного мозга, всех органов брюшной полости", – рассказал заведующий отделением 2-й детской травматологической больницы Баймахан Садуов.
Он подчеркнул, что практически все дети, выпавшие из окон, находились в квартире со взрослыми.
"Было несколько случаев, когда в доме много людей, ребенок падает, а домашние даже не знают об этом. Соседи приходят, говорят", – отметил Садуов.
К примеру, 2 июля четырехлетний ребенок, гостивший у родственников в Астане, выпал из окна 8-го этажа и чудом остался жив. Малыша обнаружил сосед, он же и вызвал "скорую помощь". Родственники утверждают, что отвлеклись буквально на минуту.
Тем временем врачи считают, что следует ужесточить наказание для взрослых, допустивших падение детей из окон.
"По нашему законодательству родители особой ответственности не несут, но хотелось бы, чтобы на законодательном уровне закрепили бы ответственность взрослых за недосмотр за ребенком. Чтобы более внимательно они смотрели за своими детьми, на шаг вперед. Это ненормально, когда ребенок падает из окна", – добавил Садуов.
"Согласно официальным данным, за 6 месяцев 2015 года в Астане было зарегистрировано 18 случаев падения детей из окон и балконов многоэтажек; за тот же период прошлого года – 23, тогда как за январь – июнь 2017 года зафиксировано уже порядка 40 падений, 29 из них – из окон", – привели данные в городской администрации.