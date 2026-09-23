В Астане из реки извлекли автомобиль

В районе Сарайшык города Астаны легковой автомобиль из-за неисправности электронной системы съехал в русло реки Есиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Скриншот с видео МЧС

Водитель и пассажир самостоятельно выбрались из автомобиля, после чего потребовалась помощь спасателей в его извлечении из воды. На место происшествия прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС.

Водолазы обследовали обстановку под водой, после чего с помощью крана вытащили авто из реки. Владелец автомобиля выразил спасателям благодарность за оперативную и профессиональную помощь.