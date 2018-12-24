В Астане из-за мороза 25 декабря отменили занятия для школьников и студентов колледжей

Общество
В Астане отменили занятия на завтра, 25 декабря, для школьников и студентов 1-2 курса колледжей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичное управление образования.
"25 декабря в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - говорится в распространенной информации управления образования города.
Согласно памятке от управления образования столицы, школьники могут не приходить на занятия при следующих погодных условиях:
– при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – для учащихся 1–4 классов;
– при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–9 классов;
– при температуре минус 35 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–11 (12) классов школ, для учащихся 1–2 курсов колледжей.
В то же время, отметили в управлении, при скорости ветра, превышающей 15–20 метров в секунду (порывистый ветер, метель, ухудшение видимости), температурный порог увеличивается.
Информация об отмене занятий рассылается посредством SMS, также ее можно найти с 6.45 до 7.00 для первой смены учащихся и с 11.15 до 13.00 для второй смены учащихся в следующих источниках:
- по мобильному приложению SMART Astana,
- если вы не подключены к кабельному телевидению, путем "голосового перехвата" по каналам "Хабар", "Казакстан", "Первый канал "Евразия", "Астана ТВ", "КТК", "НТК",
- можно позвонить по телефону 109 (бесплатно с мобильного телефона),
- на портале электронных услуг акимата Астаны e.astana.kz
- на сайте управления образования Астаны bilim.astana.kz
- у дежурного по школе, классного руководителя или администрации школы.
"25 декабря в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11 (12) классов первой и второй смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - говорится в распространенной информации управления образования города.
Согласно памятке от управления образования столицы, школьники могут не приходить на занятия при следующих погодных условиях:
– при температуре минус 25 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – для учащихся 1–4 классов;
– при температуре минус 30 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–9 классов;
– при температуре минус 35 градусов и ниже, при ветре со скоростью 2 м/с и более – 1–11 (12) классов школ, для учащихся 1–2 курсов колледжей.
В то же время, отметили в управлении, при скорости ветра, превышающей 15–20 метров в секунду (порывистый ветер, метель, ухудшение видимости), температурный порог увеличивается.
Информация об отмене занятий рассылается посредством SMS, также ее можно найти с 6.45 до 7.00 для первой смены учащихся и с 11.15 до 13.00 для второй смены учащихся в следующих источниках:
- по мобильному приложению SMART Astana,
- если вы не подключены к кабельному телевидению, путем "голосового перехвата" по каналам "Хабар", "Казакстан", "Первый канал "Евразия", "Астана ТВ", "КТК", "НТК",
- можно позвонить по телефону 109 (бесплатно с мобильного телефона),
- на портале электронных услуг акимата Астаны e.astana.kz
- на сайте управления образования Астаны bilim.astana.kz
- у дежурного по школе, классного руководителя или администрации школы.