В Астане ликвидируют несанкционированные свалки в районе Есиль
Елизавета Абрамовская
В рамках программы "Астана – город комфортный и безопасный для проживания" организован субботник по уборке и вывозу несанкционированных свалок в районе Есиль. За два дня на полигон вывезено 647 тонн строительного мусора, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Для ликвидации свалок было привлечено 33 самосвала и 7 погрузчиков, которые предоставили строительные компании и подрядные организации. Работы проходят на трех объектах: в районе канала "Нура-Ишим", вдоль Кургальджинского шоссе, начало улицы К. Мухамедханова.
Помимо этого, сотрудники аппарата акима района Есиль Астаны совместно с инспекторами ОПП УВД МПС района Есиль проведен комиссионный выезд по строительным объектам. Во время объезда были выявлены факты нарушений правил благоустройства на строительных объектах.
Нарушителям выдано 8 повесток для привлечения к административной ответственности в случае, если замечания не будут устранены.