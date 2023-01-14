В Астане модернизируют теплоэлектроцентрали

Общество
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Планируется увеличить мощность теплоснабжения столицы. 

Фото: Kazpravda.kz

В Астане проводится работа по модернизации ТЭЦ. Данные меры позволят значительно увеличить как нынешнюю мощность теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Instagram акимата. 

Столицу теплом обеспечивают ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, где активно ведется работа по модернизации.

"Так, на ТЭЦ-2 проектируем строительство 7 и 8 котла. Данные котлы дадут дополнительную мощность в 360 гигакалорий в час. Также планируем модернизировать турбину на ТЭЦ-2, она даст прирост электрической мощности на 35 мегаватт.  На ТЭЦ-1 три газомазутных котла переведены на газ, прирост - 50 гигакалорий, также планируется замена дымовой трубы. Кроме того, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ", - сообщила пресс-служба акимата Астаны. 

Столичные власти поставили задачу до следующего отопительного сезона ввести в эксплуатацию ТЭЦ-3 и две газовые тепловые станции.

Данные меры позволят значительно увеличить как нынешнюю мощность теплоснабжения, так и охватить теплом будущие районы застроек.

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