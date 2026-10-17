В Астане мужчина преследовал прохожую и получил 10 суток ареста

Закон и Порядок

Нетрезвый мужчина шел за незнакомкой до места ее работы и настойчиво требовал номер телефона

Фото: скриншот из видео

В Астане мужчину арестовали на 10 суток за преследование незнакомой женщины и непристойное поведение в общественном месте, передает Kazpravda.kz.

Инцидент произошел 12 октября около 08:10. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина начал преследовать женщину, когда та направлялась на работу. Он следовал за ней от общественного транспорта до места работы, настойчиво требовал номер телефона и совершал действия непристойного характера.

«В судебном заседании мужчина признал вину. Его действия также подтверждаются материалами дела, видеозаписями и заявлением потерпевшей», — сообщили в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.

16 октября суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 434 КоАП РК и назначил ему 10 суток административного ареста.

При вынесении решения суд учел, что нарушитель был пьян, длительное время преследовал женщину и посягал на ее личную неприкосновенность.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

#суд #арест #преследование

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