В Астане на базе онкоцентра открыт уникальный центр по разведению химиопрепаратов
Пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития
Центр осуществляет контроль за назначением и лечением, а также обеспечивает стерильность медикаментов. Имеется возможность проведения в онлайн режиме телеконсультаций с коллегами из Франции при сложных случаях. Помимо этого, совместно с французкими коллегами внедряется автоматизированная система подбора лечения в соответствии с диагнозом и стадией болезни. Министр здравоохранения и социального развития РК Тамара Дуйсенова лично ознакомилась с работой центра по разведению химиопрепаратов, а также посетила все отделения онкологического центра Астаны. Сотрудники онкоцентра продемонстрировали Тамаре Дуйсеновой работу современного линейного ускорителя True Beam и 64-срезного компьютерного томографа с системой виртуальной симуляции, введенного в эксплуатацию в июле 2015 года в рамках реализации Программы развития онкологической помощи в РК на 2012-2016 годы. Министр провела рабочее совещание с участием коллектива онкологического центра, представителей МЗСР РК, Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (далее - КАЗНИИОиР), Управления здравоохранения г. Астана, в ходе которого заслушала доклад главного врача онкоцентра Мухтара Тулеутаева о развитии онкослужбы в столице. С докладом о решении проблем онкологической службы в рамках новой Госпрограммы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы выступил директор КАЗНИИОиР Куаныш Нургазиев. По итогам совещания Тамара Дуйсенова дала ряд поручений для решения проблемных вопросов в онкологической службе республики.
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