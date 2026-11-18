В Астане среди детей и подростков проходит литературно-творческий конкурс «Моя первая книга». Проект направлен на развитие творческих способностей юных авторов, повышение их интереса к литературе и презентацию их первых произведений широкой публике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Астаны

Участники конкурса представляют авторские произведения на казахском и русском языках в жанрах рассказа, сказки, стихотворения, повести, литературной миниатюры, фантастики и других направлениях. Участники оцениваются в двух возрастных категориях и двух лигах в зависимости от языка написания.

По данным организаторов, на сегодняшний день на конкурс поступило более 70 работ. Каждое произведение отражает индивидуальный взгляд юных авторов, их воображение, творческий поиск и стремление поделиться своими мыслями с читателем.

Проект нацелен на то, чтобы дать детям возможность не только читать книги, но и самим писать произведения.

По словам организаторов, в современный период стремительного развития цифровых технологий повышение интереса подрастающего поколения к чтению приобретает особую значимость.

Итоги конкурса будут объявлены 23 ноября 2026 года, тогда же определятся победители. А 25 ноября в 15:00 в Президентском центре состоится торжественная церемония награждения.