В Астане на левом берегу закроют перекресток из-за ремонта

Столица

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане на пересечении улиц Туркестан и Достык будут проведены работы по ремонту дорожного покрытия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата столицы

В связи с этим с 21:00 28 октября до 07:00 29 октября движение автотранспорта на данном участке будет полностью перекрыто.

Водителям и пешеходам необходимо заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #столица #дороги

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