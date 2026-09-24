В Астане наградили победителей конкурса «Qyzyl Book Art: Дала қазынасы»

В конкурсе приняли участие школьники со всех регионов Казахстана в трех возрастных категориях: 1–4, 5–8 и 9–12 классы

Фото: МКИ РК

В Астане состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса детского рисунка «Qyzyl Book Art: Дала қазынасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Всего поступило более 1 180 рисунков по двум направлениям: «Животные, занесенные в Красную книгу Казахстана» и «Растения, занесенные в Красную книгу Казахстана». По итогам конкурса экспертная комиссия определила 18 лучших работ.

Кроме того, были выбраны лауреаты в четырех специальных номинациях: «Лучший экологический призыв», «Лучшее художественное решение», «Лучшее цифровое произведение», «Самый юный талант».

Отдельной номинацией стал «Народный выбор». Ее обладатель – учащийся Республиканской физико-математической школы города Астаны Мади Оспан, набравший наибольшее количество голосов по итогам открытого онлайн-голосования, которое проходило с 19 августа по 4 сентября.

Работы участников оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области искусства, дизайна, экологии и музейного дела.

Также в рамках церемонии в Qazaq Creative Hub состоялось открытие выставки конкурсных рисунков.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и по инициативе Фонда развития креативных индустрий. Конкурс направлен на популяризацию природного наследия Казахстана, привлечение внимания к редким и исчезающим видам животных и растений, занесенным в Красную книгу, а также повышение экологической культуры подрастающего поколения.

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