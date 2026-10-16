В Астане наградили победителей национальных премий «Тұмар» и «Үркер»

Столица,Масс-медиа

В этом году они впервые объединились под единым брендом Qazaqstan Media Awards

Фото: МКИ РК

В Астане в рамках юбилейной медиа-недели Astana Media Week 2026 состоялась церемония награждения победителей национальных премий «Тұмар» и «Үркер», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Церемония объединила представителей отечественной медиаиндустрии, журналистов, редакторов, телеведущих и творческие коллективы со всей страны.

С приветственным словом выступил министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев. Он отметил, что профессиональная журналистика и специалисты, искренне преданные своему делу, сохранят востребованность, несмотря на стремительное развитие технологий и искусственного интеллекта.

«Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию журналистики, оказывая отрасли всестороннюю поддержку, в том числе в социальном и моральном плане. Уверен, что и в дальнейшем государственная политика в отношении медиасферы останется неизменной», — подчеркнул Арман Кырыкбаев.

В церемонии также приняли участие депутаты Курултая Республики Казахстан Сергей Пономарев, Унзила Шапак и Жанарбек Ашимжан, член Қазақстан Халық кеңесі Нурторе Жусип, генеральный директор Q.AI Дмитрий Мун, председатель Центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали, директор СЦК при Президенте Республики Казахстан Аскар Умаров, а также представители государственных органов и медиаотрасли.

В этом году на участие в конкурсе по 12 номинациям поступили заявки от более чем 600 журналистов. На соискание премий были представлены работы в сфере телевизионной, печатной, радио- и интернет-журналистики.

Впервые в рамках премий учреждена номинация «Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта», отражающая развитие новых технологий и форматов в медиасфере.

Победителей определило независимое жюри, в состав которого вошли известные журналисты, представители медиаиндустрии и отраслевые эксперты.

Национальные премии «Тұмар» и «Үркер» учреждены в 2017 году по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Премия «Тұмар» направлена на поддержку и развитие отечественного телевидения, а «Үркер» отмечает достижения в области печатной, радио- и интернет-журналистики.

Победители национальной телевизионной премии «Тұмар — 2026»:

Лучший телеведущий — Вероника Вишневская, Первый канал «Евразия»;

Лучший документальный проект — 24KZ, «4739»;

Лучший телевизионный материал — Qazaqstan, «Қарқынды құрылыс»;

Лучший социальный проект — Jibek Joly, «Правда в деталях»;

Лучший телесериал — Астана TV, «Ауыл бапкері»;

Лучшая информационно-аналитическая программа — 7-й канал, «Новости».

Победители национальной премии «Үркер — 2026»:

Лучший журналист года — Жанар Сердалина;

Лучший радиопроект — Қазақ радиосы, программа «Ойтұма»;

Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта — Altainews Media Centre, «AI-ЖАН»;

Лучший медиапроект — Tengrinews, Tengri TV;

Лучший материал года — Мирамгүл Рахатқызы, газета «Ақтөбе», «Жасанды интеллект: адамзат жаңа дәуірге аяқ басты»;

Лучший аналитический материал — Лаура Тусупбекова, газета «Казахстанская правда», «Моя ДНК — наше богатство».

Специальные призы Qazaqstan Media Awards — 2026:

• Телерадиокомплекс Президента — к 30-летию;

• Информбюро — к 30-летию.

#награждение #премия #СМИ

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