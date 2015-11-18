В Астане наградили самых активных пользователей Astana Bike
По итогам велосезона в Астане наградили трех самых активных пользователей автоматизированной системы велопроката, передает Kazpravda.kz.
Так, в номинации "Пользователь, преодолевший большое расстояние (км)" награду получил Дархан Абишев, он проехал 1 094 км. Пользователем, прокатившимся дольше всех (по времени), стал Павел Шевченко, его показатель составил 96 часов 42 минуты. Чаще всех – 538 раз – велопрокатом пользовался Арман Шарипов.
Каждый победитель получил спортивную экипировку для занятия велоспортом, а также сертификаты на денежные суммы, которые можно потратить, в том числе, на оплату следующего сезона.
В 2015 году велосезон проекта Astana Bike длился с 15 апреля по 1 ноября. За это время количество пользователей составило 1 666 человек, из них 154 пользователя воспользовались доступом по SMS. Количество совершенных прокатов – 87 130, общая длительность – 1 395 450 минут, протяженность – 178 410 км. Количество зарегистрированных пользователей на сайте составило 1 372 человека. Новый сезон велопроката в Астане откроется в мае 2016 года.