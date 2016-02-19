В Астане нашлась пропавшая без вести девушка

18 февраля столичные стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение пропавшей ранее Гульшат Казбековой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД Астаны.
Девушка рассказала, что хотела жить отдельно от родственников и все это время она проживала с парнем в съемной квартире Астаны.
Пропавшая Гульшат Казбекова ушла из дома и не вернулась 3 февраля текущего года, однако с заявлением в полицию мать девушки обратилась только 15 февраля. В поисках девушки был задействован весь личный состав ДВД Астаны.