В Астане насмерть разбился мотоциклист

Нелегальные гонки в Астане закончились смертью байкера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.
"Молодой мотоциклист прямо на глазах у зрителей не справился с управлением и на огромной скорости врезался в бетонный бордюр. Очевидцы сначала даже не поняли, что мужчина скончался", – передает телеканал.
За ездой байкера следили многочисленные очевидцы, снимавшие его на видео. Таким образом на кадры записи попала гибель мотоциклиста.
На этих кадрах видно, что шофер решил резко затормозить, однако мотоцикл завалился на бок, проехал в таком положении еще несколько метров и врезался сначала в бордюр, а затем в столб. Удар был такой силы, что мужчина умер, не приходя в сознание.
За рулем находился житель Астаны Валерий Бахман. Он был активным членом столичного байк-клуба и считался опытным водителем. Байкеры Астаны уже начали сбор средств для семьи погибшего. У Валерия остались супруга и маленький сын.