Распоряжением главы столицы Малика Бектурова назначена заместителем акима города Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акима столицы.
Малика Бектурова окончила университет Кентукки (США), Алматинский государственный университет им. Абая, магистр государственного управления.
Трудовую деятельность начала в 2002 году ведущим специалистом в Министерстве финансов РК. В разные годы работала ведущим специалистом в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, главным специалистом в Министерстве индустрии и торговли РК, начальником отдела, начальником управления и директором департамента в Министерстве транспорта и коммуникаций РК.
С 2006 года занимала должность руководителя ГУ "Управление предпринимательства и промышленности города Астаны".