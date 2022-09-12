В "Астане" назвали имя нового тренера

Руководство "Астаны" решило сменить главного тренера за 7 туров до конца чемпионата Казахстана. Срджан Благоевич покидает свой пост, на его место приглашен Григорий Бабаян, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Григорий Бабаян представлен в качестве нового главного тренера "Астаны". Детали контракта будут известны позже", - заявил спортивный директор столичного клуба Аскар Абильдаев.

Ранее Бабаян уже работал в структуре "Астаны" с 2013 по 2018 год. В июне 2022 года казахстанский специалист покинул тренерский штаб московского ЦСКА.

Добавим, что Благоевич возглавлял "Астану" с января 2022 года. Под его руководством команда расположилась на втором месте в КПЛ, вышла в полуфинал Кубка Казахстана и вылетела во втором раунде квалификации Лиги конференций.