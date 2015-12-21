В Астане назвали стоимость нового ж/д вокзала

Стоимость нового столичного ж/д вокзала оценивается в 50–60 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заявил президент АО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" Аскар Мамин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Стоимость нового вокзала (в районе Аллеи тысячелетия) состоит из нескольких компонентов. Сегодня строительство уже идет, каркас уже построен. Стоимость самого здания вокзала оценивается в 50–60 миллиардов тенге. Однако эта сумма еще будет уточняется", – сказал руководитель компании.
Мамин уточнил, что основные работы по новому вокзальному комплексу должны завершиться к концу 2016 года.
Кроме того, в ходе брифинга президент компании ответил на вопрос представителей СМИ о количестве выставленных на приватизацию АО "КТЖ" объектов.
"Завтра на заседании Правительства будет утвержден перечень компаний, подлежащих приватизации. В основном это наши непрофильные активы, мы фокусируемся только на основной деятельности, на оказании транспортно-логистических услуг, никаких проблем с дальнейшим эффективным функционированием компании с учетом приватизации мы не видим", – заключил Мамин.