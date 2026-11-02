В Астане обсудили ключевые задачи Послания Президента

В столичном центре социального обслуживания «Жансая», школе-лицее № 70, Центре трудовой мобильности, городской поликлинике № 6 прошли встречи с представителями сферы социальной защиты населения на тему «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Председатель Комитета по финансам и бюджету Курултая Ольга Перепечина отметила, что Парламенту предстоит обеспечить законодательное сопровождение всех инициатив, обозначенных Главой государства. По ее словам, реализация поставленных задач потребует не только бюджетных средств, но и привлечения ресурсов квазигосударственного сектора, банков второго уровня, институтов развития и отечественного бизнеса.

Особое внимание в выступлении было уделено адресности социальной помощи. Как подчеркнула Ольга Перепечина, государственная поддержка должна предоставляться прежде всего тем, кто действительно оказался в трудной жизненной ситуации. При этом социальные реформы не должны создавать дополнительные барьеры для граждан.

Отдельно спикер остановилась на предстоящем повышении минимальной заработной платы.

- С 1 января 2027 года предусмотрено повышение минимальной заработной платы с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. Это повышение коснется 1,8 миллиона наших граждан, в том числе 370 тысяч работников бюджетной сферы. При этом мы должны понимать, что повышение заработной платы должно ощущаться каждым человеком. Оно не должно нивелироваться ростом инфляции, повышением цен на товары первой необходимости и коммунальные услуги. Для каждого человека важно, получив заработную плату и придя в магазин, почувствовать, что этих денег действительно хватает на первоочередные нужды. Поэтому перед Правительством, местными исполнительными органами - акиматами - и соответствующими ведомствами стоит задача работать над сдерживанием цен на продукты питания и продовольственные товары, а также над регулированием тарифной политики в нашей стране, – сказала она.

Еще одной значимой темой стала реализация программы «Народная стройка». До конца 2029 года на строительство социальных и инфраструктурных объектов планируется направить 6,5 триллиона тенге из Национального фонда. По словам Ольги Перепечиной, при распределении средств необходимо учитывать демографические прогнозы, потребности регионов и долгосрочную востребованность объектов. В числе приоритетов - развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной инфраструктуры, включая строительство реабилитационных центров.

Говоря о цифровизации, она подчеркнула, что современные технологии должны упрощать жизнь населения, а не становиться препятствием при получении государственных услуг. В частности, необходимо сохранять возможность личного обращения за консультацией для пожилых граждан и людей, испытывающих трудности с использованием цифровых сервисов. Также была отмечена важность защиты персональных данных и повышения цифровой грамотности населения.

Практическим аспектам реформирования системы социальной помощи посвятил свое выступление руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения по городу Астане Асқар Әбілдаұлы.

Он рассказал о планируемом совершенствовании механизма предоставления государственных пособий и социальной помощи. В частности, новая система оценки благосостояния семей будет учитывать 59 показателей по шести основным направлениям: доходы и занятость, наличие транспорта и техники, бизнес-активы, недвижимость и земельные участки, сельскохозяйственная техника и поголовье скота, а также уровень закредитованности.

- Все казахстанские семьи в зависимости от их социально-экономического статуса будут разделены на категории (от состоятельных до уязвимых). Обеспеченные семьи (категории A и B): Граждане с высоким уровнем дохода (например, превышающим семь прожиточных минимумов на человека), владельцы крупного бизнеса, коммерческой недвижимости большой площади, элитного автопарка и обширных земельных наделов, больше не будут получать адресные пособия по нуждаемости. Уязвимые слои населения (категории D и E): Малообеспеченные граждане, семьи с низким доходом, безработные или имеющие просроченные кредиты и жилплощадь менее 18 квадратных метров на человека, сохранят и продолжат получать все меры государственной поддержки. Базовые гарантии: За действующими получателями (ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, лицами с инвалидностью, многодетными матерями, воспитывающими детей с инвалидностью и др.) все выплаты сохраняются в прежнем объеме, - отметил он.

При оценке также будет приниматься во внимание социальный состав семьи - наличие пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей. В зависимости от социально-экономического положения домохозяйства будут распределяться по категориям. Такой подход, как отметил спикер, позволит точнее определять уровень нуждаемости и направлять бюджетные средства тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Предусматривается автоматизированная проверка и пересмотр категорий семей. Если материальное положение домохозяйства изменится, система сможет оперативно отреагировать, а при возникновении права на выплаты поддержка будет возобновляться автоматически. Также предусмотрены механизмы актуализации данных в случае ошибок в государственных информационных системах.

В свою очередь, председатель республиканского Совета матерей Нәзипа Шанай затронула вопросы общественной ответственности, роли семьи и нравственных основ развития государства. По ее мнению, реализация государственных инициатив должна сопровождаться укреплением общественной этики, личной ответственности и уважения к закону.

Особое внимание она уделила роли малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что государственная поддержка предпринимательства должна сочетаться с ответственным ведением бизнеса и соблюдением законодательства. Закон и порядок, отметила спикер, начинаются прежде всего с семьи, воспитания и личного примера.

Выступления спикеров объединила общая идея: реформы должны иметь конкретный результат для каждого человека - обеспечивать справедливую поддержку, равные возможности, доступность социальных услуг и достойное качество жизни.