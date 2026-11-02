В Астане обсудили ключевые задачи Послания Президента

За строкой Послания

В столичном центре социального обслуживания «Жансая», школе-лицее № 70, Центре трудовой мобильности, городской поликлинике № 6 прошли встречи с представителями сферы социальной защиты населения на тему «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Председатель Комитета по финансам и бюджету Курултая Ольга Перепечина отметила, что Парламенту предстоит обеспечить законодательное сопровождение всех инициатив, обозначенных Главой государства. По ее словам, реализация поставленных задач потребует не только бюджетных средств, но и привлечения ресурсов квазигосударственного сектора, банков второго уровня, институтов развития и отечественного бизнеса.

Особое внимание в выступлении было уделено адресности социальной помощи. Как подчеркнула Ольга Перепечина, государственная поддержка должна предоставляться прежде всего тем, кто действительно оказался в трудной жизненной ситуации. При этом социальные реформы не должны создавать дополнительные барьеры для граждан.

Отдельно спикер остановилась на предстоящем повышении минимальной заработной платы.

- С 1 января 2027 года предусмотрено повышение минимальной заработной платы с 85 тысяч до 110 тысяч тенге. Это повышение коснется 1,8 миллиона наших граждан, в том числе 370 тысяч работников бюджетной сферы. При этом мы должны понимать, что повышение заработной платы должно ощущаться каждым человеком. Оно не должно нивелироваться ростом инфляции, повышением цен на товары первой необходимости и коммунальные услуги. Для каждого человека важно, получив заработную плату и придя в магазин, почувствовать, что этих денег действительно хватает на первоочередные нужды.

Поэтому перед Правительством, местными исполнительными органами - акиматами - и соответствующими ведомствами стоит задача работать над сдерживанием цен на продукты питания и продовольственные товары, а также над регулированием тарифной политики в нашей стране, – сказала она.

Еще одной значимой темой стала реализация программы «Народная стройка». До конца 2029 года на строительство социальных и инфраструктурных объектов планируется направить 6,5 триллиона тенге из Национального фонда. По словам Ольги Перепечиной, при распределении средств необходимо учитывать демографические прогнозы, потребности регионов и долгосрочную востребованность объектов. В числе приоритетов - развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной инфраструктуры, включая строительство реабилитационных центров.

Говоря о цифровизации, она подчеркнула, что современные технологии должны упрощать жизнь населения, а не становиться препятствием при получении государственных услуг. В частности, необходимо сохранять возможность личного обращения за консультацией для пожилых граждан и людей, испытывающих трудности с использованием цифровых сервисов. Также была отмечена важность защиты персональных данных и повышения цифровой грамотности населения.

Практическим аспектам реформирования системы социальной помощи посвятил свое выступление руководитель Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения по городу Астане Асқар Әбілдаұлы.

Он рассказал о планируемом совершенствовании механизма предоставления государственных пособий и социальной помощи. В частности, новая система оценки благосостояния семей будет учитывать 59 показателей по шести основным направлениям: доходы и занятость, наличие транспорта и техники, бизнес-активы, недвижимость и земельные участки, сельскохозяйственная техника и поголовье скота, а также уровень закредитованности.

- Все казахстанские семьи в зависимости от их социально-экономического статуса будут разделены на категории (от состоятельных до уязвимых). Обеспеченные семьи (категории A и B): Граждане с высоким уровнем дохода (например, превышающим семь прожиточных минимумов на человека), владельцы крупного бизнеса, коммерческой недвижимости большой площади, элитного автопарка и обширных земельных наделов, больше не будут получать адресные пособия по нуждаемости. Уязвимые слои населения (категории D и E): Малообеспеченные граждане, семьи с низким доходом, безработные или имеющие просроченные кредиты и жилплощадь менее 18 квадратных метров на человека, сохранят и продолжат получать все меры государственной поддержки. Базовые гарантии: За действующими получателями (ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, лицами с инвалидностью, многодетными матерями, воспитывающими детей с инвалидностью и др.) все выплаты сохраняются в прежнем объеме, - отметил он.

При оценке также будет приниматься во внимание социальный состав семьи - наличие пожилых людей, лиц с инвалидностью и детей. В зависимости от социально-экономического положения домохозяйства будут распределяться по категориям. Такой подход, как отметил спикер, позволит точнее определять уровень нуждаемости и направлять бюджетные средства тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Предусматривается автоматизированная проверка и пересмотр категорий семей. Если материальное положение домохозяйства изменится, система сможет оперативно отреагировать, а при возникновении права на выплаты поддержка будет возобновляться автоматически. Также предусмотрены механизмы актуализации данных в случае ошибок в государственных информационных системах.

В свою очередь, председатель республиканского Совета матерей Нәзипа Шанай затронула вопросы общественной ответственности, роли семьи и нравственных основ развития государства. По ее мнению, реализация государственных инициатив должна сопровождаться укреплением общественной этики, личной ответственности и уважения к закону.

Особое внимание она уделила роли малого и среднего бизнеса, подчеркнув, что государственная поддержка предпринимательства должна сочетаться с ответственным ведением бизнеса и соблюдением законодательства. Закон и порядок, отметила спикер, начинаются прежде всего с семьи, воспитания и личного примера.

Выступления спикеров объединила общая идея: реформы должны иметь конкретный результат для каждого человека - обеспечивать справедливую поддержку, равные возможности, доступность социальных услуг и достойное качество жизни.

#Астана #президент #послание

Популярное

Все
Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии
Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию
На сайте Курултая открыт спецраздел для приема предложений экспертов
Высокоскоростной поезд прошел главные испытания в Китае
Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау
Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
В Греции пожертвования тратили на договорные футбольные матчи
Интернет-магазин по продаже наркотиков накрыли в Актобе
Президент прибыл в Карагандинскую область
Казахстанский профессор получила высшее признание британской Advance HE
Итальянский пилот стал самым молодым победителем Формулы-1 в истории
В Алматы открылась новая улица лабораторий SU LAB Street
Премьер провел совещание по реформированию автодорожной отрасли
Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане
Около 15 человек застрелены в США на Хэллоуин
Президенту рассказали о создании комплекса для глубокой переработки продуктов коксования
Глава государства ознакомился с работой конвертерного цеха Qarmet
Второго тигра выпустили в Казахстане в дикую природу
Женщину оштрафовали за нецензурную брань в TikTok
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Послание Токаева 2026: где смотреть прямую трансляцию
Президент поблагодарил зарубежных лидеров за поздравления с Днем Республики
В Уральске открылся экопарк «Хан тоғайы»
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Cколько можно сэкономить во время акций Republic Day и Bereke Fest
Токаев прибыл во дворцовый комплекс «Кулие» в Анкаре
Крупный мясоперерабатывающий завод открыли в Алматинской области
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Австрии
Сорвалась с крыши в Стамбуле: что известно о гибели казахстанки
Токаев посетит Турцию с официальным визитом
Токаев поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Актюбинца арестовали на пять суток за нецензурную брань в TikTok
До 110 тысяч тенге повысят минимальную зарплату в 2027 году
Осенние каникулы стартовали в казахстанских школах
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в Лондоне
Айдос Султангали победил призера Олимпиады и завоевал «бронзу» ЧМ
Кто стал обладателем "Золотого мяча"-2026
Исполнение поручений Президента: новые предприятия, объекты инфраструктуры и социальной сферы открылись в регионах Казахстана
Нью-Йорк голосует за запрет конных экипажей в Центральном парке
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России
Назначен первый заместитель министра обороны – начальник Генштаба ВС РК
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи

Читайте также

В соответствии с требованием времени
Реализация Послания: в Курултае наметили шаги по модернизац…
Заседание правительства по реализации Послания Президента –…
Синергия науки и бизнеса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]